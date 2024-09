Oscar dos mares premia cruzeiros da Disney e portos do Rio, Santos e Itajaí

A Disney Cruise Line, a Virgin Voyages, a Ritz-Carlton Yacht Collection e a Explora Journeys foram escolhidas as companhias de cruzeiros de destaque do último ano no Krooze Awards 2024, o Oscar dos cruzeiros.

Para os mais de 70 profissionais do mercado do turismo, viajantes, influenciadores e jornalistas que elegeram os vencedores de cada categoria da premiação promovida pela plataforma de vendas de viagens marítimas, estas foram as empresas cujas atuações foram consideradas acima da média nos últimos 12 meses.

Marvel Day at Sea, da Disney Cruise Line Imagem: Divulgação

A Disney, em específico, também foi premiada por ter um dos melhores cruzeiros temáticos do ano, o "Marvel Day at Sea", inspirado pelo universo de personagens dos quadrinhos e filmes da Marvel. No total, 50 empresas competiram entre si pelos prêmios para as companhias nos quesitos contemporâneo, premium e luxo, além de expedições e cruzeiros fluviais (em rios).

Destinos e portos imperdíveis

Após avaliação de quesitos técnicos e do serviço prestado aos viajantes, os portos de Itajaí (SC), Rio de Janeiro (RJ) e Santos (SP) foram considerados os melhores do país.

O porto do Rio de Janeiro é um dos melhores do país para embarque e desembarque de viajantes de cruzeiros Imagem: Luiz Souza/Fotoarena/Ag. O Globo

Já as melhores paradas no caminho na última temporada — as escalas dos cruzeiros — estão nas cidades de Balneário Camboriú (SC), Búzios e Rio de Janeiro (ambas no RJ), graças às suas belas paisagens e praias, além de cartões postais e atrações.

Conheça os vencedores do Krooze Awards 2024:

Melhores da Temporada Brasileira

Melhor estrutura de navios e o melhor serviço a bordo

Melhor Serviço: Costa Cruzeiros

Melhores Navios: MSC Cruzeiros

Melhores Portos de Embarque da Temporada Brasileira

Quesitos técnicos e serviços aos cruzeiristas

Itajaí, Rio de Janeiro e Santos

Costa Deliziosa, da Costa Cruzeiros: empresa tem o melhor serviço no Brasil Imagem: Divulgação

Melhores Escalas da Temporada Brasileira

Três melhores destinos para escalas

Balneário Camboriú, Búzios e Rio de Janeiro

Melhores Companhias de Cruzeiros Contemporâneos

Grandes navios, com excelente serviço e entretenimento

MSC Cruzeiros, Norwegian Cruise Line e Royal Caribbean International

Já a MSC Cruzeiros tem os melhores navios que circulam na nossa costa Imagem: Divulgação

Melhores Companhias de Cruzeiros Premium

Qualidade dos serviços e inovações

Cunard, Oceania Cruises e Princess Cruises

Melhores Companhias de Cruzeiro de Luxo

Excelência nos serviços, ofertas gastronômicas e exclusividade

Crystal Cruises, Regent Seven Seas Cruises e Seabourn

Melhores Companhias de Cruzeiros Fluviais

Conforto dos navios, experiências a bordo e roteiros

AmaWaterways, Scenic Luxury Cruises e Uniworld River Cruises

Interior da Regent Suite, a maior acomodação do navio Seven Seas Explorer, com 360 m²: empresa tem o melhor serviço de luxo Imagem: Divulgação/Regent Seven Seas

Melhores Companhias de Cruzeiro de Expedição

Infraestrutura a bordo, rotas alternativas e excursões -- em terra, água e mar

Ponant, Scenic Luxury Cruises & Tours e Swan Hellenic

Destaques do Ano

As companhias que mais se destacaram nos últimos 12 meses

Disney Cruise Line, Virgin Voyages, Ritz-Carlton, Explora Journeys

Melhores Cruzeiros Temáticos

Oferta de diversão e de atividades para os hóspedes

Dançando a bordo (Costa), Marvel Day at Sea (Disney) e Réveillon em Alto Mar (PromoAção a bordo da MSC)