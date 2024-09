Criança Esperança 2024 anuncia Xuxa, Daniel e Os Garotin como atrações

O Criança Esperança anunciou, nesta segunda-feira (23), as primeiras atrações para a edição 2024.

O que aconteceu

A 39ª edição do Criança Esperança promete emocionar o público com grandes nomes da música brasileira. Xuxa, Daniel e o grupo Os Garotin foram confirmados como as primeiras atrações do evento, e apresentarão juntos um clássico da carreira da Rainha dos Baixinhos.

O especial, que tem como tradição unir artistas de diferentes gêneros musicais, será exibido no dia 9 de outubro na TV Globo, logo após a novela "Mania de Você", e terá apresentação de Marcos Mion.

O tema da edição deste ano é "Dê esperança a uma criança". Representantes de cem instituições beneficiadas pelo Criança Esperança vão estar presentes no evento.

A campanha Criança Esperança, realizada em parceria entre a Globo e a Unesco, já arrecadou mais de R$ 460 milhões em doações desde sua criação, há 39 anos. Esses recursos foram aplicados em mais de 6.000 projetos sociais, beneficiando mais de 5 milhões de crianças, adolescentes e jovens em todo o país.

Os telespectadores podem contribuir com a campanha durante o ano inteiro, seja por meio do site oficial (www.criancaesperanca.com.br) ou pelo Pix (esperanca@unesco.org). O show deste ano conta com direção artística de Geninho Simonetti, produção de Tatynne Lauria e direção de gênero de Monica Almeida.