Com cenas raras, doc de Priscila Belfort reflete agonia da família até hoje

A nova série documental "Volta, Priscila" (Disney+) instiga a curiosidade sobre um caso investigativo que completa 20 anos.

Priscila Belfort, irmã do lutador do UFC Vitor Belfort, desapareceu em 2004 após sair para almoçar. "É um sofrimento enorme estar com um familiar desaparecido, mas espero que o caso ainda tenha solução", torce a repórter de Splash Ane Cristina, que já assistiu à obra com lançamento para quarta-feira (25).

Leão Lobo, que cobriu o caso na época, diz que a história é intrigante. "É uma coisa inexplicável. Acho, inclusive, uma falha da polícia brasileira, uma lacuna na história", avalia. "Até o trailer dá uma certa angustia, porque infelizmente, por ser mulher, a gente imagina o pior", completa Yas Fiorelo. "É um caso muito angustiante".

O caso se torna complicado por ter "infinitas possibilidades", avalia Ane Cristina. "No documentário, volta à tona esse assunto. E são muitos os desaparecidos no Brasil (...) No documentário, a gente consegue falar sobre esse causa que afeta muitas famílias e causa muito sofrimento".

Série quebra estigmas

Segundo Ane, o documentário ajuda a desmistificar estigmas sobre a desaparecida — como o que ela teria envolvimento com tráfico, o que seria uma "fake news" espalhada na época e que até hoje causa sofrimento para a família.

A série está muito bem feita. A família Belfort tinha muitas imagens de arquivo da Priscila — dela falando e convivendo com os familiares. Isso é interessante para mostrar um outro lado da Priscila, que o Brasil não conheceu Ane Cristina

