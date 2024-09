Castelo Rá-Tim-Bum: exposição comemora 30 anos do programa em São Paulo

A exposição "Castelo Rá-Tim-Bum - 30 anos" promete uma viagem cheia de nostalgia pelo universo mágico do programa. A mostra ocupará mais de 600 metros quadrados no Solar Fábio Prado, em São Paulo, a partir do dia 10 de outubro.

Exposição contará com itens originais e ambientes inéditos. Um dos destaques será a fachada do Castelo com mais de 17 metros, que será construída com base no projeto original.

Visitantes poderão explorar 18 cenários, incluindo espaços nunca antes vistos, e salas que homenageiam os profissionais envolvidos na criação do programa, como cenógrafos, figurinistas e roteiristas.

Um dos destaques será a fachada do Castelo com mais de 17 metros Imagem: Divulgação

Ingressos estão à venda aqui. O UOL é parceiro de mídia da exposição que vai celebrar os 30 anos do programa da TV Cultura. Mostra foi um sucesso de público em edições anteriores, no MIS e no Memorial da América Latina, atraindo mais de 1 milhão de visitantes.

'Castelo Rá-Tim-Bum'

Elenco de "Castelo Rá-Tim-Bum" Imagem: Reprodução/Instagram

Produção é um dos maiores sucessos da história da TV Cultura. A atração, que foi exibida originalmente entre 1994 e 1997, conquistou fãs de todas as idades com conteúdo educativo, humor e fantasia.

Série infantil conta a história de Nino (Cássio Scapin), um menino de 300 anos, que vive em um castelo com os tios, dr. Victor (Sérgio Mamberti), um grande inventor, e Morgana (Rosi Campos), uma feiticeira de 5.999 anos.

O garoto vive grandes aventuras ao lado dos amigos Biba (Cinthya Rachel), Pedro (Luciano Amaral) e Zequinha (Freddy Allan).

Serviço

"Castelo Rá-Tim-Bum - 30 anos"

Quando: a partir de 10/10/2024

Onde: Solar Fábio Prado (Av. Brig. Faria Lima, 2705 - São Paulo)

Ingressos: de terça a sexta: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); sábado, domingo e feriado: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Horários: de terça a sexta, das 12h às 20h (permanência até 21h); sábado, domingo e feriado: das 10h às 20h (permanência até 22h)

Classificação: livre