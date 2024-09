Camilla de Lucas detalha perrengue com barrados em show de Mariah Carey

Camilla de Lucas detalhou o momento em que ela e mais famosos foram "barrados" em show de Mariah Carey no Rock in Rio.

O que aconteceu

A ex-BBB foi flagrada com outras celebridades, como Juliana Paes, Dani Calabresa, Sophie Charlotte, Juliette, Pocah e outros, assistindo ao show da estrela internacional diretamente do gramado, com os demais espectadores.

Camilla de Lucas diz que todos eles assistiriam ao show do fosso, área entre o palco e a plateia, destinada à imprensa e celebridades, além de amigos e convidados do artista que se apresenta. Mariah Carey, no entanto, só permite que sua família fique no espaço, então os famosos precisaram se retirar do local.

Enquanto deixavam o fosso, o influencer Felipe Theodoro teria sugerido ao grupo eles assistirem ao show do gramado, onde fica o público. No entanto, a ideia não deu certo. "Eu vi Katy Perry, Travis Scott do chão. Mas eu, Camilla de Lucas, consigo. O Felipe Theodoro chamou Juliana Paes, Juliette, Dani Calabresa... Foi chamando todo mundo para o gramado. Do nada, apareceu Sophie Charlotte, Xamã, todo mundo. Quando a gente chegou para tentar assistir, já sabia que não ia dar certo. Onde a gente parou não dava para ver nada, um calor e o povo estava chamando as famosas", contou Camilla de Lucas nos stories do Instagram.