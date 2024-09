Após críticas, vocalista do Journey pede que fãs decidam se fica ou sai da banda

Arnel Pineda, vocalista da banda Journey, criou uma espécie de enquete em seu perfil no Instagram para que os fãs decidam se ele deve continuar cantando ou sair da banda após críticas por sua performance no Rock In Rio 2024. A postagem foi feita no domingo, 22.

"Ninguém mais que eu nesse mundo se sente devastado sobre isso. É realmente maravilhoso como milhares de coisas que você fez serão esquecidas apenas por causa disso. E de todos os lugares, foi no Rock In Rio", escreveu o vocalista, após compartilhar um vídeo que traz ele cantando o clássico Don’t Stop Believin’ no festival, com momentos de desafinação.

Em seguida, o cantor do Journey propôs: "Mental e emocionalmente, eu já sofri, e ainda sofro, mas vou ficar bem. Então, o negócio é o seguinte: estou oferecendo a vocês uma chance (especialmente àqueles que me odeiam e nunca gostaram de mim, desde o início) para simplesmente escrever 'vá' ou 'fique'. Se 'vá' chegar a 1 milhão... Eu vou parar para sempre. Vamos começar."

Arnel Pineda não faz parte da formação original e se juntou ao Journey, banda que fez sucesso nos anos 1970 e 1980, em 2007.

Desde então ele se apresenta com o grupo pelos shows mundo afora.