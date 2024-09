Além de atuar em 'Volta por Cima', MV Bill lança música inédita para novela

MV Bill vive Lindomar, o pai da protagonista Madá (Jéssica Ellen), na nova novela das sete "Volta por Cima" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

MV Bill em 'Volta por Cima'

Além de atuar, MV Bill também gravou uma música inédita para "Volta por Cima". A canção, que será um samba rap, fará parte da trilha da novela, que estreia na próxima segunda-feira (30).

A música inédita será inspirada na trajetória de seu personagem. Lindomar é um motorista de ônibus casado com Doralice (Teresa Seiblitz) e pai de Madá e Tati (Bia Santana).

Morador de Vila Cambucá, bairro fictício do subúrbio do Rio de Janeiro, a família de Lindomar vislumbra por dias melhores. A casa deles é como a de muitos brasileiros. O retrato de pessoas que acordam todos os dias para batalhar o presente e construir o futuro guiados por seus valores e sonhos.

Tati (Bia Santana), Doralice (Teresa Seiblitz), Lindomar (MV Bill) e Madá (Jéssica Ellen) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

A trilha sonora de 'Volta por Cima'

O repertório musical de 'Volta por Cima' traz para a novela o espírito brasileiro das periferias urbanas, traduzido principalmente em canções populares. Há uma reverência aos grandes nomes do samba, como Beth Carvalho e Martinho da Vila, e o resgate do pagode anos 90.

O brega e a MPB se misturam ao repertório diverso e com uma atmosfera vibrante e alto astral. Nomes como IZA e Pabllo Vittar se combinam a algumas canções internacionais que agregam uma camada pop e atualizada para a trilha.

Alguns sucessos foram regravados e ganham novas versões. Alguns exemplos são o hit do Soweto "Farol das Estrelas", interpretado por Silva, para embalar a relação de Madá e Jão (Fabrício Boliveira), e "Taras e Manias", gravada na voz de Elymar Santos para as cenas dos personagens Edson (Aíton Graça) e Rosana (Viviane Araújo).

Para a abertura da novela, outra composição inédita: o samba 'Volta por Cima', canção emblemática de Paulo Vanzolini, foi regravado pelas cantoras Alcione e Ludmilla. "Essa canção sempre esteve no nosso radar por ter muita identificação com a trama. É uma música que fala profundamente com o público, que conversa com cada um de nós nas nossas batalhas do dia a dia, dos desafios que temos a superar. Assim como a nossa protagonista Madá e outros personagens centrais. É sobre ter esperança e trabalhar para buscar dias melhores. A canção caía como uma luva para uma história como essa, de otimismo e superação. E, claro, um samba, que traz também o ambiente do Rio de Janeiro que vemos na nossa novela. Uma música de abertura é uma canção que acompanha milhares de brasileiros durante meses, é algo muito potente, então, a mensagem da música é importante.", explica Juliana Medeiros, coordenadora de produção musical da TV Globo.