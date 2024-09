Akon republica crítica de fã que foi ao Rock in Rio: 'Playback ruim'

Akon se apresentou na noite deste domingo (22) no Rock in Rio. O cantor republicou várias postagens de pessoas no show, incluindo uma negativa.

O que aconteceu

"Akon prometeu tudo e entregou um playback ruim, autotune e um DJ da Shopee", escreveu a pessoa, republicada pelo artista nos Stories do Instagram.

Akon republicou story de fã que o criticou Imagem: Reprodução/Instagram/@akon

O show do americano, de fato, teve playback e DJ. O DJ mascarado tocou músicas que foram de "Ela Só Pensa Em Dançar" a "Casca de Bala", de Thullio Milionário.

Nas redes sociais, Akon também foi criticado por errar a cidade em que se apresentava. Ele chamou o Rio de "São Paulo" duas vezes.

O cantor ainda entrou em uma bola inflável, para "flutuar" em cima do público. A bola estourou antes que ele chegasse à plateia.