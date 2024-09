A Fazenda: Fernanda narra episódio de affair com Neymar: 'Coincidência'

Em uma conversa com Vivi Fernandez, Fernanda Campos contou um episódio de quando teve um affair com Neymar.

"Quando eu trocava mensagem com Neymar no começo, ele até zoou nos stories. Pessoal achando que eu to achando ruim, mas f***-se. A gente tinha terminado. Eu tava em São Paulo e ele me mandou mensagem, 'Vem aqui'. Era 10 minutos minha casa da dele. Em São Paulo você sabe que tudo é longe. Foi muita 'coincidência'", narra.

Vivi pergunta quais eram os bairros que eles estavam e Fernanda responde: "Vila Mariana e eu morava no Campo Belo, perto. O que as pessoas falam que é coincidência é colheita na verdade."

Na véspera do Dia dos Namorados de 2023, a modelo divulgou em suas redes socias uma troca de mensagens com Neymar, comprovando que os dois haviam tido um relacionamento. Na época, o jogador namorava Bruna Biancardi que estava grávida da primeira filha do casal, Mavie. No dia, o atacante publicou uma carta se desculpando por ter traído a influencer.

