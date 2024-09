A Fazenda 16: Flor chama Arlindo Cruz de 'coitado' em confusão com Flora

Na noite de domingo (22), Flor Fernandes citou o pai de Flora Cruz, Arlindo Cruz, durante uma discussão acalorada com a designer e Suelen Gervásio.

O que aconteceu

Em meio a uma discussão, Flor rebateu uma acusação Flora Cruz, citando a condição de saúde que vive Arlindo Cruz. O sambista vive em estado vegetativo depois de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido em 2017.

Flor: "Se eu falei, eu vou pagar por isso. Eu não falei."

Flora: "Você nunca fala. Tem que tomar remédio de Alzheimer."

Flor: "Quem tem Alzheimer é gente que não tá legal. Você tem parente morrendo em casa, seu pai. O coitado do seu pai."

Com a fala, Flora ficou nervosa e disparou: "Coitado é a p*** que te pariu! Coitado é o c* da sua mãe! Vai para a casa do c******!

Flor: "Coitado porque eu me solidarizo! Eu me solidarizo. Sempre defendi seu pai e sua mãe na televisão."

Flora: "Eu não preciso de ninguém como você, Flor. Coitado é a p*** que te pariu! Coitado é você que tá aqui pra não passar fome. Isso é ser coitada! Sua nojenta!

As peoas foram separadas pelos colegas de confinamento que conseguiram levar Flora e Suelen para o quarto e deixar Flor na sala. A filha do sambista chorou com os aliados e disse que sua mãe havia previsto que uma situação assim aconteceria: "Minha mãe desenhou essa cena. Eu juro por Deus que ela falou 'vai ter uma pessoa branca que vai te tirar do sério e vai falar da tua família'. Agora, chamou meu pai de coitado? O que eu fiz para essa mulher?"

Na sala, sendo acalmada por outros peões, Flor também chorou e se desabafou: "Eu tenho um Deus que sabe quem eu sou. 40 anos de televisão e defendi toda uma classe, defendi o pai de todo mundo. Me perdoa, Jesus, estou caindo na armadilha do mal!"

Como começou

Antes de começarem a Prova de Fogo, Flora relatou que Flor fez comentários sobre seu corpo e peso e argumentou que a apresentadora comentou ter 'uma estilista e amigos pretos', para justificar não ser racista. Com a entrada de Suelen na discussão, o trio protagonizou uma discussão acalorada com acusações de racismo, gordofobia e intolerância religiosa para a apresentadora.

