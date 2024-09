Toca no rolê: 10 momentos em que a música brasileira brilhou no Rock in Rio

Do Toca, no Rio

A edição de 40 anos do Rock in Rio chegou ao fim coroada por grandes momentos da música brasileira.

O TOCA esteve lá e selecionou as performances do segundo final de semana que já marcaram a história do festival e os momentos que reafirmaram a força e a diversidade da nossa música.

1. Iza

Grávida de 8 meses e 3 semanas, Iza fez um dos shows mais marcantes do segundo final de semana. Com sua voz impecável, ao lado de um poderoso naipe de backing vocals, ela entregou uma performance segura, mas cheia de emoção.

2. Zeca Pagodinho

O sambista comandou a homenagem ao samba e pagode, trazendo toda a malandragem e autenticidade do gênero para o palco. Uma celebração ao som que é a cara do Brasil.

3. Marcelo D2, Djonga e Rael

No melhor momento do show "Pra Sempre RAP", no sábado (21), Marcelo D2, Djonga e Rael formaram um trio potente, mostrando a força do rap nacional.

4. Gang do Eletro

Apesar de ter acontecido em um palco com menor destaque, a Gang do Eletro fez tudo tremer ao lado das Suraras do Tapajós e de Gaby Amarantos, em uma mistura eletrizante de ritmos amazônicos com música eletrônica.

5. Gloria Groove

Gloria mostrou todo seu poder em uma performance memorável, em que repassa toda uma carreira marcada pela diversidade de ritmos. Um verdadeiro espetáculo com dança e entrega vocal de tirar o fôlego.

6. Ney Matogrosso

Ele esteve na primeira edição em 1985 e marcou presença em dose dupla neste segundo final de semana. Um dos momentos mais emocionantes do dia dedicado à música brasileira foi quando o cantor de 83 anos entoou o clássico "Balada do Louco" no show "Pra Sempre MPB", com sua presença de palco marcante e voz inconfundível.

7. BaianaSystem e Olodum

A união de BaianaSystem e Olodum já havia mostrado seu poder em outros festivais. Agora foi a vez do Rock in Rio vibrar com a junção das batidas percussivas da Bahia, num show explosivo.

8. MC Hariel

Hariel segurou a bronca durante o show que fez no dia mais roqueiro do festival, no primeiro fim de semana. Ele voltou ao festival no show "Pra sempre Funk", para fazer um pedido cheio de atitude: "Que no próximo Rock in Rio tenha o triplo de funkeiros." De fato, o funk apareceu na programação de 40 anos, mas não teve o mesmo destaque que a cena do Trap.

9. Pabllo Vittar

Não dá para entender como Pabllo ainda não teve um show próprio dentro do Rock in Rio. Mesmo assim, há pelo menos duas edições, a drag queen rouba a cena como convidada, e desta vez não foi diferente. Ela participou do show de Karol G, junto com Sevdaliza, para cantar o hit "Alibi". Em 10 minutos, ela quebrou tudo (inclusive os salto da bota) com sua performance. Não teve como: canalizou os gritos e aplausos da plateia.

10. Vanguart

No palco Supernova, a música alternativa brasileira dos últimos 20 anos foi muito bem representada, em shows como o de Autoramas e Vanguart - este último, estreante no Rock in Rio.

* o editor viajou a convite da Natura e Heineken BR