R$ 500 mil do sogro? Virginia revela qual fake news a deixou mais chocada

Virginia, 25, contou qual fake news mais a deixou chocada sobre seu relacionamento com Zé Felipe, 26.

O que aconteceu

No Sabadou com Virginia, a apresentadora revelou qual fofoca mais a "tirou do sério". Ela foi questionada pelo amigo Lucas Guedez.

Dinheiro para engravidar? A influencer disse que inventaram que tinha recebido dinheiro do sogro para ficar grávida.