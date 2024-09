+SBT traz imagens raras de Hebe Camargo fazendo 'blackface' em novo documentário

O documentário Hebe, A Cara da Coragem, que estreou no +SBT na última quinta, 19, traz uma série de histórias a respeito da vida de Hebe Camargo (1929-2012). Uma delas, relatada por Carlos Alberto de Nóbrega, traz imagens raras em que a artista fazia uso da técnica hoje conhecida como "blackface" (no vídeo acima, a partir de 8m34s).

Segundo o humorista, o fato remete a 1952, quando o programa Manoel de Nóbrega (pai de Carlos Alberto) ia ao ar pela rádio Nacional. "Toda sexta-feira a Hebe ia cantar. Saía da casa dela e ia para a rádio Nacional cantar uma música e ir embora", relatou.

Em seguida, continuou: "Teve um carnaval que, embora fosse um programa de rádio, todos nós trabalhamos fantasiados. E ela chegou para fazer o programa de carnaval fantasiada de 'Nega Maluca'. Então você vê esse desprendimento que ela já tinha mil anos atrás".

No vídeo, é possível ver Hebe Camargo com o rosto pintado com tinta escura, e tinta mais clara destacando a região dos lábios. Usando uma tiara, ela recebe flores, interage com Manoel e recebe serpentina jogada por um colega enquanto canta e sorri.

A série documental Hebe, A Cara da Coragem, está disponível para assistir no +SBT e terá ao todo cinco episódios. Em sua tela inicial, consta a seguinte mensagem:

"Os trechos em arquivo desta obra podem trazer abordagens pejorativas e/ou preconceituosas, retrato da ocasião em que foram escritas ou gravadas. Nós, do SBT, entendemos que resgatar a história nos ajuda a refletir sobre o passado e a idealizar a construção de um futuro mais acolhedor e plural."