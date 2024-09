Rodrygo deixa comentário em foto de influencer e aumenta boatos de affair

Rodrygo Goes, 23, comentou a foto de uma influenciadora e aumentou a especulação sobre um suposto romance.

O que aconteceu

Bruna Rotta, 25, foi apontada como affair do jogador da seleção brasileira quando se mudou para Madri. Ela fez a mudança para a Europa em junho.

Na época, ela negou que namorasse o atleta. "Vocês me perguntam muito. Não estou namorando, eu não fico com mais ninguém e espero que a pessoa também não fique, por consideração de ambas as parte", disse nas redes sociais.

Rodrygo aumentou a especulação do romance após comentar em sua última publicação. Neste sábado (21), o jogador do Real Madrid escreveu: "Love". Em seguida, ele disparou "Qual foi, mano, pegou minha cueca, né?".