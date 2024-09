Rock In Rio: Luísa Sonza celebra 1 bilhão de reproduções de 'Escândalo Íntimo'

A cantora Luísa Sonza comemorou nos bastidores do Rock in Rio a marca de mais de 1 bilhão de streams (reproduções online) se seu álbum Escândalo Íntimo, álbum que lançou neste ano.

Para simbolizar o feito, a cantora recebeu uma placa comemorativa nos bastidores do Rock In Rio, onde abriu a programação do Palco Mundo no fim da tarde deste domingo, 22.

Ao encerrar a apresentação, que contou com 23 músicas no setlist, a cantora afirmou ao canal Multishow que o show do Rock In Rio significa o "fim da era" Escândalo Íntimo, o que mostra que ela planeja um novo lançamento para breve.