Rock in Rio em família: casal leva bebê de 6 meses ao seu 1º festival

Do Toca, no Rio de Janeiro

O Rock in Rio já virou tradição para algumas famílias. A pequena Luna, de apenas seis meses, já aprendeu isso.

Em família

O casal Thiago de Almeida, 27, e Monique Melgaço, 30, levou a bebê ao seu primeiro Rock in Rio. Os dois, que estão juntos desde 2019, vão ao festival desde a edição de 2011, ano que marcou o retorno do evento ao Brasil após dez anos. Eles levaram tudo o que a pequena Luna precisava para passar algumas horinhas no evento, incluindo fraudas, roupinhas e até brinquedo, além disso, preferiram espaços sem multidão.

"Nós fomos em todas as edições de Rock in Rio desde 2011. A gente pensou se trazia a Luna ou não. Mas a gente veio em todos, né? Não íamos deixar de vir. Quando estava na barriga da mãe, ela foi ao show do RBD e da Taylor Swift. Escolhemos hoje por ser um dia mais tranquilo", disse o economista.

Enquanto o pai foi ao festival para ouvir as atrações sertanejas, a mãe prefere rock e samba. "Eu gosto de rock, tô ansiosa pela Pitty e pelo samba do Zeca Pagodinho... Hoje parecia ser o dia mais tranquilo. Sem falar que ela é tranquila na rua, adora gente, adora música", completou a nutricionista.

"Eu gosto muito de sertanejo, sou muito fã, mas sempre pensei que ele já tem o seu lugar, mas tem espaço aqui. A prova é que tem muitos fãs com bandanas e camisas. O Luan é pop. Todo mundo conhece. Tem muita criança com chapéu da Ana Castela", afirmou o pai, antes da confirmação de que Luan não se apresentaria mais.

Pequeno veterano

Já o pequeno Ravi, 3, pode dizer que é veterano. É a segunda vez que os pais levam o menino ao festival, contam Valéria, 37, e Diego Lobo, 39. "A gente vem desde 2013 e se casou aqui em 2017. Em 2022, quando o Ravi tinha 1 ano, a gente veio. Nos casamos na Cidade do Rock em 2017. Em 2022, trouxemos o Ravi com 1 ano", conta o empresário.

De Belém ao Rock in Rio: Valéria, 37, e Diego Lobo, 39, ao lado do filho Ravi, 3 Imagem: Filipe Pavão/UOL

Eles vivem em Belém e lembram que essa edição, a primeira do primogênito, foi especial. "A gente não vinha por ser pós-pandemia, eu estava com uma síndrome do pânico. A gente viu o primeiro fim de semana na TV, quando tocou a música 'AmarElo', do Emicida, pensei: 'Nosso filho é saudável, por que não ir?' (...) A gente veio e essa síndrome do pânico passou. O Rock in Rio me curou", completou o empresário.

"A gente escolheu o dia de hoje. Viemos na sexta e hoje. A gente gosta de rock e música brasileira. Acreditamos que é um festival para a família", prosseguiu a publicitária.