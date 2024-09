Rock in Rio: BaianaSystem e Olodum somam energias e lavam a alma no Sunset

A união da guitarrada do BaianaSystem mais o peso do tambor do Olodum não tem como dar errado. Foi com esse energia altíssima que os shows começaram no último dia Rock in Rio, neste domingo (22). Essa foi a primeira vez do projeto Olodumbaiana no Rio de Janeiro. O repertório se alternou em músicas dos dois grupos com a banda afiadíssima e a orquestra percussiva de tambores do Olodum — uma celebração à ancestralidade em forma de música. Aquele tipo de apresentação que se sente dentro do peito. O público se entregou em rodas embaixo do sol forte com um clima de Salvador no Rock in Rio.

22.set.2024 - Olodumbaiana se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio Imagem: Divulgação/Rock In Rio

PROJETO

O encontro de Olodum e Baiana System aconteceu pela primeira vez no Festival de Verão de Salvador em 2022. Eles estiveram no Coala Festival em 2023. Agora foi a vez dos cariocas contemplarem o show que traz um encontro de gerações de expoentes da música baiana.

REPERTÓRIO

Com um setlist para ninguém ficar parado, o repertório incluiu clássicos do samba-reggae do Olodum, como "Rosa", "Nossa Gente" e "Várias Queixas" -- que fez o público cantar a plenos pulmões. Além dos hits também já clássicos do BaianaSystem, como "Lucro", "Duas Cidades", "Capim Guiné" e "Sulamerico". Impossível não abstrair o calor e se jogar.

HINO

Um dos destaques do show foi o momento em que a Cidade do Rock cantou "Faraó". Música do Olodum que todo mundo tem o refrão na ponta da língua.

22.set.2024 - Olodumbaiana se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio Imagem: Filipe Reveles/Estadão Conteúdo

CERTO PELO CERTO

O show contou ainda com a participação do rapper Vandal. Ele cantou a faixa CertoPeloCertoh. Entrou no palco, sentou na escada e dominou o público.

ABRE A RODA

Shows do BaianaSystem sem roda não é show do BaianaSystem. Com o reforço do Olodum, a coisa ficou ainda mais empolgante. Durante a música "Saci", a roda ganhou a adição do Saci -- que performa com o grupo -- e de um percussionistas do Olodum que foram para o meio da galera. O ponto alto do show, que do início ao final manteve a energia lá no alto.