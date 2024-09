Qual é o cachê atual de Luan Santana e dos sertanejos do Rock in Rio?

O cancelamento da participação de Luan Santana no show sertanejo do Rock in Rio gerou curiosidade sobre a agenda e o cachê do cantor. Ele tinha um show marcado no mesmo dia em São José (SC), e o atraso do festival não o permitiu esperar.

No palco, Chitãozinho e Xororó conversaram com duas convidadas, Simone Mendes e Ana Castela, para deixar claro: ambas também tinham shows na mesma noite.

A razão da pressa está nas cifras: os três cantores têm agendas disputadas e cachês que ficam entre R$ 650 mil e R$ 1 milhão atualmente.

21.set.2024 - Chitaozinho & Xororó e Simone Mendes se apresentam no palco Mundo na sexta noite de Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Images

O cachê do Rock in Rio e dos shows de ontem não foi divulgado. Mas, através da divulgação pública de shows recentes de prefeituras, é possível saber a média do que eles ganham atualmente.

Os números abaixo foram levantados pelo UOL no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos sistemas de divulgação de contratos de SP e PE. Todos os contratos com Luan Santana, Ana Castela e Simone Mendes abaixo são de 2024.

Só não é possível saber o cachê atual de Chitãozinho e Xororó. A dupla tem feito menos shows, e não tem nenhuma apresentação recente de prefeitura com contrato divulgado. Mas números de 2022 mostram que o patamar há dois anos já era de R$ 500 mil.

21.set.2024 - Ana Castela se apresenta no palco Mundo na sexta noite de Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Ana Castela - média de R$ 830 mil em 2024

Afonso Cláudio (ES) - R$ 850 mil

Nova Lima (MG) - R$ 850 mil

Orlândia (SP) - R$ 790 mil

Simone Mendes - média R$ 830 mil em 2024

Barcarena (PA) - R$ 1 milhão

Itabaianinha (SE) - R$ 720 mil

Pirajuí (SP) - R$ 700 mil

Luan Santana - média R$ 711 mil em 2024

São Lourenço da Mata (PE) - R$ 780 mil

Itumbiara (GO) - R$ 654 mil

Maceió (AL) - R$ 700 mil

Chitãozinho e Xororó - média de R$ 500 mil em 2022

Petrolina (PE) (em 2022) - 550 mil

Pouso Redondo (SC) (em 2022) - 450 mil