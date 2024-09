Programação do Rock in Rio hoje (22/9): shows, horários e onde assistir

Os fãs retornam à Cidade do Rock neste domingo (22) para o último dia do Rock in Rio 2024. O festival contará com muitas atrações no dia de encerramento, como Akon, Shawn Mendes e Mariah Carey.

Onde assistir? O Grupo Globo será o responsável pela transmissão. O festival será transmitido no Globoplay e canais Multishow e Bis. A programação está sujeita a alterações pelas emissoras.

Confira a programação completa deste domingo:

Palco Mundo

16h40 - Luísa Sonza

Luísa Sonza 19h - Ne-Yo

Ne-Yo 21h20 - Akon

Akon 0h - Shawn Mendes

Palco Sunset

15h30 - Homenagem a Alcione com Orquestra Sinfônica Brasileira, Diogo Nogueira, Mart'nália, Majur, Péricles, Maria Rita e Alcione

Homenagem a Alcione com Orquestra Sinfônica Brasileira, Diogo Nogueira, Mart'nália, Majur, Péricles, Maria Rita e Alcione 17h50 - Olodumbaiana

Olodumbaiana 20h10 - Ney Matogrosso

Ney Matogrosso 22h45 - Mariah Carey

New Dance Order

22h - Dubdogz

Dubdogz 23h30 - Jetlag

Jetlag 1h - Bhaskar

Bhaskar 2h30 - Kaskade

Espaço Favela

16h - Luiz Otávio

Luiz Otávio 19h - Livinho

Livinho 21h - Belo

Global Village

15h30 - Lia de Itamaracá

Lia de Itamaracá 17h30 - Almério e Martins

Almério e Martins 19h15 - Angélique Kidjo

Supernova