Preta Gil visita santuário de Aparecida: 'Agradecer pelo tratamento'

A artista Preta Gil, 50, visitou o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP), neste domingo. Ela, que está passando por um novo tratamento de câncer, compartilhou o momento nas redes sociais afirmando que esteve no local para agradecer.

O que aconteceu

Preta Gil fez uma visita à basílica neste domingo. Ela compartilhou as fotos do momento nas redes sociais. Nas fotos, Preta aparece de costas, em gesto de oração.

"Andar com fé eu vou que a fé não costuma faia", escreveu ela na legenda, em alusão à música do pai, Gilberto Gil.

"Agradecer a Nossa Senhora Aparecida por todo amparo, agradecer pelo tratamento, pela rede de apoio que tenho da família e amigos, agradecer por todos que rezam por mim! Obrigada", concluiu a artista.

A artista enfrenta um novo câncer. O tumor voltou cerca de um ano depois dela ter feito tratamento e anunciado que estava curada em 2023.

"Tive um câncer no intestino que tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade, obviamente com a minha reabilitação, estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão", começou ela, que disse que a doença voltou em quatro lugares diferentes", explicou ela ao dar a notícia nas redes sociais.