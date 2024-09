Por que acordamos com uma altura e vamos dormir mais baixinhos?

Somos levemente mais altos quando acordamos pela manhã, a diferença de medida do início do dia ao final pode chegar a pouco mais de um centímetro.

Durante o dia, a força da gravidade e uma leve desidratação das cartilagens do joelho e, principalmente, da coluna, reduzem nosso tamanho. Quando voltamos para a cama, o corpo se reorganiza e volta à sua organização ideal. Imagem: Getty Images/iStockphoto

A coluna vertebral é formada por 33 vértebras justapostas, separadas uma das outras pelos discos intervertebrais. Compostos de material fibroso e gelatinoso, eles têm um papel importante na mobilidade: são os responsáveis por amortecer o impacto entre as vértebras e por facilitar o movimento do corpo.

Pessoas com problemas nessas estruturas (fragmentação ou aparecimento de hérnias) podem ter perda da flexibilidade da coluna, dores e até fraqueza na região.

Pela manhã, depois de uma boa noite de sono, as vértebras e os discos estão todos em estado ótimo e bem organizados.

Com o passar do dia, no entanto, é muito comum que o corpo perca água pela transpiração e também pela urina. Com menos líquido circulando pelo organismo, os discos também desidratam levemente. O resultado é uma pequena redução no seu tamanho (como se eles murchassem). Imagem: Getty Images

Sempre a gravidade

Além disso, existe a força gravitacional que ajuda a comprimir as estruturas moles do corpo.

Outro ponto que pode colaborar com a perda de altura é a tensão da musculatura da coluna. Quando estamos deitados e dormindo, elas tendem a ficar mais relaxadas e melhor acomodadas. Má postura e o estresse do dia podem tensionar o local e deixar a pessoa mais baixa.

Essas mudanças todas são quase imperceptíveis. O encolher mais importante é aquele que ocorre com o passar dos anos, quando envelhecemos.