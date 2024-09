Playboy, Sexy e mais: as ex-paquitas que já posaram nuas

Seis ex-paquitas já posaram nuas para revistas masculinas. Veja quem foram elas a seguir:

Quem são as ex-paquitas que já posaram nuas

Além de estrear como paquita, Andréa Veiga também foi a primeira a posar nua. Ela estrelou a edição de setembro de 1998 da Playboy, após sair do "Xou da Xuxa". Ela conta que comprou uma linha telefônica com o dinheiro do ensaio.

Andréa Sorvetão posou nua seis anos depois de deixar o "Xou da Xuxa". Ela posou para a Playboy em 1995 e, sete anos mais tarde, na revista Sexy.

Ex-paquita Miúxa, Cátia Paganote confessou que fez o ensaio nu na Sexy por dinheiro em 2002. A famosa passou por dificuldades financeiras ao tentar carreira no pagode.

Andréa Veiga, Sorvetão e Cátia Paganote em ensaio erótico Imagem: Divulgação

Bárbara Borges estampou duas capas da Playboy. Ela recebeu o convite após deslanchar como atriz em "Senhora do Destino" (Globo).

Discreta como paquita, Bianca Rinaldi surpreendeu muitos ao posar nua na SexAway em 2000. No ano seguinte, ela ingressou na carreira de atriz e fez parte do elenco de "Pícara Sonhadora" (SBT).

Daiane Amêndola, da última geração de paquitas, também apareceu nua na revista Sexy em 2004. Na edição, não foi citada como ex-paquita, mas sim como dançarina do "Domingão do Faustão".