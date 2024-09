No Rock in Rio, Zaynara faz público voar para o Pará com seu beat melody

Aos 23 anos, Zaynara, revelação do beat melody, levou o Pará para o palco Supernova neste domingo (22), último dia de Rock in Rio. A escalação aconteceu após uma série de críticas à falta de artistas da região Norte no line-up do festival. A jovem, que vem despontando na cena, construiu seu show pensando na representatividade paraense e cantou hits de algumas das suas conterrâneas famosas para um público composto por muitos paraenses que visitam o Rio para o Rock in Rio. Ela segurou a responsabilidade de representar o estado. Com certeza ainda iremos ouvir falar muito de Zaynara e do seu melody que faz todo mundo dançar.

TACACÁ NO SANGUE

A apresentação começou com uma bandeira do Pará emoldurada em LED. O figurino da Zaynara também veio carregado de referências: "Vocês viram meu figurino? Fiz todo um negócio, animal print, uma onça, muito brilho, muito tudo que a gente gosta no Pará".

HOMENAGEM

Chamada de filha da Joelma, por ser afilhada musical da cantora, Zaynara incluiu o hit "Voando pro Pará" junto a um pout pourri de músicas de mulheres paraenses. A homenagem incluiu Gaby Amarantos, Fafá de Belém, Lia Sophia e Dona Onete. Ao fundo, uma bandeira do Pará com rostos de todas elas completava a homenagem.

EMOÇÃO

Durante uma aparente falha técnica, em que o palco sofreu um apagão, Zaynara segurou a onda batendo um papo com o público. Ela falou da emoção da sua estreia no festival e de estar pela primeira vez no Rock in Rio também como público.

PÚBLICO

Chamava atenção o público cantando e dançando as músicas da cantora. Quando ela perguntou se tinha alguém do Pará ali a gritaria foi geral e uma bandeira do Pará foi logo levantada para o alto. Entre o barulho de leques, os fãs gritavam "Palco Mundo! Palco Mundo!". O público que acompanhava o show era essencialmente LGBTQIA+.

22.set.2024 - Zaynara se apresenta no palco Supernova na última noite de Rock in Rio Imagem: Divulgação/Rock In Rio

REPERTÓRIO

Além das suas músicas e homenagem a mulheres paraenses, a cantora apostou em covers de nomes como Michael Jackson e Queen que pegaram o público de surpresa.

AMAZÔNIA

Ao final da apresentação, Zaynara chamou atenção para a preservação da Amazônia. Em uma mensagem de conscientização. A nova diva do Pará fez de tudo.