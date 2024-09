Ne-Yo seduz multidão e leva MC Daniel em show quase perfeito no Rock in Rio

Hitmaker sedutor, Ne-Yo fez um dos melhores shows do Rock in Rio 2024. Na plateia abarrotada, um público de idade variada cantou junto hits dos anos 00, usando os brindes do festival como microfone imaginário. Nada mais Rock in Rio que isso. "Champagne Life" e "So Sick" foram celebradas quase no nível de "Evidências" na noite passada. Seria um show perfeito na noite deste domingo (22), se não houvesse a inexplicável participação de MC Daniel no meio, cantando "Vamos de Pagodin".

22.set.2024 -Ne-Yo se apresenta no palco Mundo na última noite de Rock in Rio

PRECISO E ELEGANTE

Longe de um pop cada vez mais aeróbico, Ne-Yo faz passos de dança controlados, sem exagero, mas impressionantes, mantendo o fôlego e a voz encorpada desde o início, em "Closer". Há uma clara brincadeira com o próprio personagem canastrão, sem nunca comprometer a música. Por exemplo: ele interpreta no palco o clipe de "2 Million Secrets", como um ator de filme B, mas com trilha sonora A+.

22.set.2024 -Ne-Yo se apresenta no palco Mundo na última noite de Rock in Rio

VOLTA NO TEMPO TOTAL

A volta do tempo para 2008, era do auge de Ne-Yo, é tão completa que até a régua social fica suspensa. Ne-Yo chama três jovens fãs para o palco e promove um concurso de dançarinas, em clima de programa de auditório daqueles tempos. Todo mundo entrou na onda. Em defesa de Ne-Yo, ele também se objetifica (o tempo todo) e sai do palco sem camisa após a festeira "Give Me Everything".

22.set.2024 -Ne-Yo se apresenta no palco Mundo na última noite de Rock in Rio

INTERROGAÇÃO

O espetáculo não é novo. Ne-Yo fez um show tão bom quanto esse no The Town 2023. A única diferença foi MC Daniel. Quem ouve a boa geração atual do funk de São Paulo sabe que Daniel é quase um influencer, bom em atrair atenção, mas muito menos talentoso que os colegas. Tanto que muita gente no público fez cara de interrogação quando ele subiu. Daniel cantou "Vamos de Pagodin", intervalo sem graça no show quase perfeito.