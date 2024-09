Ne-Yo, Mariah e Shawn Mendes: o que vai rolar no último dia de Rock in Rio

O Rock in Rio 2024 termina hoje com homenagem a Alcione, com os cantores Ne-Yo e Akon e com a diva pop Mariah Carey. Shawn Mendes encerra o palco Mundo desta edição que celebrou 40 anos do festival.

Quem se apresenta

Luisa Sonza abre os trabalhos no Palco Mundo a partir das 16h40. Seguida da brasileira, é a vez da voz do R&B norte-americano Ne-Yo encantar o público na Cidade do Rock. Voz marcante dos anos 2000, Akon sobe no palco a partir das 21h20. Principal atração do dia, Shawn Mendes, queridinho dos jovens, encerra os shows no Palco Mundo à meia-noite.

No Palco Sunset, as apresentações começam com uma merecida homenagem pelos 50 anos de carreira de Alcione às 15h30. Vão homenagear a Marrom a Orquestra Sinfônica Brasileira, Diogo Nogueira, Mart'nália, Majur, Péricles, Maria Rita. A própria homenageada estará no palco. Ainda no Sunset, haverá shows de Olodumbaiana, às 17h50; Ney Matogrosso, às 20h10; e a diva norte-americana Mariah Carey, às 22h45.

21.set.2024 - Alcione se apresenta no palco Sunset na sexta noite de Rock in Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Direto do Palco New Dance Order, o público poderá curtir muita música ao som de Dubdogz, Jetlag, Bhaskar (irmão do Alok) e Kaskade. No Global Village, cantam Lia de Itamaracá, Almério e Martins e Angélique Kidjo.

Para encerrar o leque de possibilidades na Cidade do Rock, o Palco Supernova receberá apresentações de LZ da França, Gabriel Froede, Zaynara e DJ Topo.

20.set.2024 - Mariah Carey Imagem: Adriano Vizoni/Folhapress

Saiba onde assistir ao Rock in Rio

O público pode acompanhar as apresentações pela TV e pelo streaming. Na TV por assinatura, o Multishow exibe as atrações dos palcos Mundo e Sunset. O Canal Bis mostra as apresentações dos palcos Espaço Favela e New Dance Order.

Na TV aberta, a Globo apresenta um compilado do dia apresentado por Marcos Mion e Kenya Sade após o reality Estrela da Casa. O público também pode acompanhar os shows por meio da plataforma do Globplay.