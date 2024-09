Mariah Carey visita Cristo Redentor na véspera de show no Rock in Rio

Mariah Carey, 55, visita o Cristo Redentor no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A cantora visitou o monumento que é considerado uma das sete maravilhas do mundo. Ela compartilhou o registro no Instagram neste sábado (21).

Na véspera do show do Rock in Rio, a famosa celebrou a ida ao ponto turístico. "Tão grata por finalmente visitar o Cristo Redentor enquanto estamos no Rio com Roc and Roe! Que momento!"