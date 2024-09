Madonna posa com Cauã Reymond na Semana de Moda de Milão

Madonna, 66, e Cauã Reymond, 44, posaram juntos durante a Semana de Moda de Milão, na Itália.

O que aconteceu

Madonna compartilhou o clique com Cauã em um carrossel no Instagram. A rainha do pop começou a seguir o brasileiro nas redes sociais em julho deste ano.

Os famosos estiveram presentes no desfile da marca italiana Dolce & Gabbana. Ao lado da dupla estava um amigo em comum, o fotógrafo Mert Alas, 52.

Na legenda da publicação, Madonna escreveu: "Tchau, Milano! Obrigada à Dolce & Gabbana, por todo o amor."