Luan Santana manda recado para fãs após show cancelado no Rock in Rio

Luan Santana, 33, mandou um recado para os seus fãs nas redes sociais após ter o show cancelado no Rock in Rio 2024 na noite de sábado (21).

O que aconteceu

Luan publicou um vídeo nos stories do Instagram: as imagens mostravam parte do público que o aguardava na plateia do Rock in Rio.

Os melhores fãs desse mundo. Eu não via a hora de encontrar vocês no Palco Mundo. Não foi dessa vez. Eu estava pronto para vocês.

Devido ao atraso dos shows, Luan não conseguiu se apresentar no palco sertanejo do festival. Ele havia aceitado o convite do Rock in Rio pois cantaria às 21h10 e iria direto para outra apresentação em São José, Santa Catarina. Com o show do Rio de Janeiro reagendado para às 22h40, ele não pôde participar.

O atraso no Rock in Rio começou no show de trap, que teve uma hora e quinze minutos de atraso. A ocasião gerou um efeito cascata para os outros espetáculos.