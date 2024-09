Por que Kim foi a prisão ver irmãos Menendez, de série bombada da Netflix?

Kim Kardashian, 43, foi a uma prisão visitar um grupo de detentos, entre eles Erik e Lyle Menendez — que tiveram suas vidas retratadas na nova série de Ryan Murphy, 58, "MONSTROS - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix). Os irmãos foram condenados por assassinar os pais, José e Kitty Menedez.

O que aconteceu

Segundo o TMZ, Kim visitou a Penitenciária Richard J. Donovan, perto de San Diego, nos Estados Unidos, para falar com um grupo de 40 detentos. Ela estava acompanhada de irmã Khloe Kardashian, 40, da mãe Kris Jenner, 68, e do ator Cooper Koch, 28 — que interpreta Erik na série da Netflix.

De acordo com fontes do site, Kim foi palestrar sobre o trabalho que faz de reforma da Justiça criminal dos EUA. Um dos principais pontos de discussão teria sido uma estratégia para melhorar os pátios de prisões, com o objetivo de ajudar os presos no processo de reabilitação.

Recentemente, Erik Menedez criticou a série de Ryan Murphy por, em sua opinião, ter "representações desastrosas" dele e do irmão, Lyle. O detento ainda acusou Murphy de ser "ingênuo e impreciso".

Kim está próxima de Murphy desde que atuou na última temporada de "American Horror Story". Ela e o diretor já pensam em outros projetos juntos.