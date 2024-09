Joelma revela que teve covid 9 vezes e lida com as sequelas da doença

Joelma, 50, contou que devido a ter sido infectada com covid-19 nove vezes, precisou readaptar sua rotina para lidar com as sequelas.

O que aconteceu

Joelma revelou que teve nove contaminações da doença, chegou a ter complicações sérias, mas conseguiu se recuperar. Apesar disso, ela ainda lida com as sequelas do vírus, segundo contou ao Domingo Record.

De máscara durante a conversa, a cantora paraense contou que a doença afetou sua digestão. "Eu não posso repetir uma refeição, já começo a inchar", explica. Ela também elenca sintomas como falta de energia, queda de cabelo, inchaços e necessidade de repouso frequente.

Por isso, Joelma reduziu a quantidade de shows para que se adequar às suas novas necessidades de saúde e mesmo assim conseguir trabalhar. Agora, a paraense faz cerca de três a quatro shows por semana. "Meu corpo não pode trabalhar muito. Ainda não estou ok, mas estou uns 60%."

Em uma conversa em janeiro com Ana Maria Braga, Joelma havia revelado que chegou a ficar internada três vezes devido à infecção, teve três derrames oculares e uma parada cardíaca. À época ela havia contraindo sete vezes a doença e teve mais dois diagnósticos positivos ao longo de 2024.