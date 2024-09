Finalmente escalado para o Rock in Rio, Belo decreta: 'Palco favela é Belo'

Enquanto Akon estava no palco Mundo, Belo transformou a Cidade do Rock em Cidade do Pagode. Ele mesmo disse: "O palco favela é Belo". A presença do cantor por muitas edições foi meme nas redes sociais. Muitos diziam que só viriam ao Rock in Rio quando Belo estivesse no line-up. Nesta edição de 40 anos, ele veio mesmo. O público também veio e cantou muito Belo das antigas, as mais novas, Soweto, tudo. Uma animação maior que em muitos shows dos palcos principais. O homem tem demanda e sabe disso. O pagodeiro presenteou o público com um belo show.

PRODUÇÃO

Belo preparou um show especial para o Rock in Rio, com dançarinos com roupas brilhantes, labaredas e fogos. Ele e sua banda afiada comandaram um público animadíssimo.

PÚBLICO

Se engana quem achou que Akon roubaria o momento Belo in Rio. A entrada dele no palco foi um acontecimento. Celulares filmando e um público cantando "Perfume" a plenos pulmões anunciava que estava começando o show com um dos públicos mais engajados do Rock in Rio: os fãs de Belo!

SOWETO

O grupo Soweto, que celebra seus 30 anos em turnê, ganhou um bloco especial no show com "Farol das Estrelas", "Estrela da Paz" e "Refém do Coração". Nesse momento, a cantora Ana Clara subiu ao palco para um duelo com Belo.

22.set.2024 - Belo se apresenta no palco Favela na última noite de Rock in Rio Imagem: AgNews

COVERS

Dizendo ser uma homenagem às mulheres, Belo fez uma versão de "Garota de Ipanema" enquanto suas bailarinas desfilavam de maiô e faixa de miss. Na sequência, cantou "Mas que Nada", de Sérgio Mendes. Ainda rolou "Amor Perfeito" de Roberto Carlos.

DERÊ

Encerrando o show com "Derê", ele regia o público que cantava como em um coral "Derê, derê, derê, Belo". Enquanto pedia para as pessoas falarem o nome do homem. No caso, o nome dele mesmo. Ele sabe que tem o povo e sabe agradar os fãs.