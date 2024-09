'Eu levo jeito pra ser a Márcia Fu da casa', diz Fernando em A Fazenda

Fernando analisou sua participação em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

O peão se comparou a Márcia Fu, ex-participante do reality show. O assunto surgiu enquanto ele conversava com Vivi.

Vivi: "O Fernando já deve estar cancelado lá fora".

Fernando: "É nada! Eu levo jeito pra ser tipo a Márcia Fu: a p*rra louca da casa, que não leva ninguém e nada a sério. Vou ser aquele que, no meio da briga, vai tirar uma caneta do bolso e falar: 'Espera aí que eu vou anotar pra lembrar pra eu me importar'".