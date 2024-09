Estrela da Casa: Dono do Palco, Matheus indica MC Mayarah para 6ª Batalha

Matheus Torres, que venceu a prova Dono do Palco no último sábado (21), indicou MC Mayarah para a 6ª Batalha.

O que aconteceu

Matheus indicou Mayarah para disputar a permanência no reality show. "Permaneço na minha lealdade de não votar em nenhum dos meus parceiros de jogo, meus colegas de quarto. E só me restaram duas pessoas: a Mayarah e a Thália. (...) Hoje meu voto vai, por eliminatória, na Mayarah, porque eu sou incapaz de votar na Thália", anunciou.o Dono do Palco.

Mayarah vai enfrentar Lucca na Batalha. O goiano foi indicado ao Duelo com Lucca por Gael Vicci, Estrela da Semana, e perdeu.

Uma terceira pessoa, que será definida neste domingo (22), irá compor o trio da Batalha.