Dona Lia de Itamaracá encanta Rock in Rio com ciranda e letras simples

Patrimônio vivo do estado de Pernambuco, Maria Madalena Correia do Nascimento, ou dona Lia de Itamaracá, fez sua estreia no Rock in Rio neste domingo (22), diante de um público participativo no palco Global Village. Cantora, compositora, cirandeira, dona Lia comandou os trabalhos sentada numa cadeira no centro do palco puxando suas canções de letras simples, que contam histórias do cotidiano na sua ilha natal. E transformou o espaço em uma grande ciranda.

22.set.2024 - Lia de Itamaraca se apresenta no palco Village na última noite de Rock in Rio Imagem: Mauro Pimental/AFP

PESCARIA E FOFOCA

Ela encantou e divertiu o público cantando verdadeiros causos sobre a vizinha fofoqueira que a vigia cada vez que ela sai de casa ou a fofa canção de ninar para seu filho ("Dorme, Pretinho, que a mamãe foi pescar").

CIRANDA IN RIO

Era início da tarde quando Dona Lia transformou o palco Global Village numa ciranda, dança de conjunto com formação em círculo que ocorre em Pernambuco e na Paraíba.

COREOGRAFIA

A coreografia é bastante simples: no compasso da música, dão-se quatro passos para a direita, começando-se com o pé esquerdo, na batida forte do bumbo. Sempre que convocado por dona Lia ou pela guitarrista/mestre-de-cerimonias da banda, o público atendeu aos chamados e formou grandes cirandas na Cidade do Rock.

Público atendo o chamado de Dona Lia de Itamaracá e se diverte em ciranda no Rock in Rio 2024 Imagem: Divulgação Rock in Rio

VOU VOLTAR

Dona Lia se mostrou tão à vontade no palco que ao chegar no finalzinho de sua apresentação disse: "Já estou com saudade, Rock in Rio. Vou voltar, só vai depender do contratante". Se depender do público, já é!