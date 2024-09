Procurando uma boa leitura? Veja 5 dicas de livros para começar a semana

Procurando uma boa leitura para começar a semana? Neste domingo (22), o colunista Rodrigo Casarin e as repórteres Ane Cristina e Luiza Stevanatto, de Splash, trazem cinco sugestões de livros.

Há desde literatura cubana e nigeriana a uma premiada obra brasileira, entre outras ótimas pedidas. Confira:

"Pessoas Decentes", de Leonardo Padura (Boitempo, tradução de Monica Stahel)

Rodrigo Casarin - Conhecido no Brasil principalmente pelo excelente "O Homem que Amava os Cachorros", o cubano Leonardo Padura é sempre uma boa opção de leitura. Neste novo romance, o autor retoma o seu personagem mais famoso: o investigador Mario Conde.

A partir de crimes que precisam ser investigados, "Pessoas Decentes" olha para dois momentos da história de Cuba. Num plano temos a ilha no começo do século 20, ainda sobre fortíssima influência dos Estados Unidos. Em outro, a reaproximação dos norte-americanos durante o governo Obama, enquanto os cubanos se preparavam para receber os Rolling Stones.

"O Avesso da Pele", de Jeferson Tenório (Companhia das Letras)

Ane Cristina - Vencedor do Jabuti de 2021, "O Avesso da Pele" conta a história de Henrique através dos olhos de Pedro, seu filho. A narrativa rápida consegue traduzir a linha de pensamento ansiosa e quase sufocante do personagem, que enfrenta o luto pela perda recente do pai. A ficção é sobre a vida de pessoas negras, e joga luz sobre complexidade do que é ter uma vida permeada de racismo, "velado" —se é que o racismo pode mesmo ser velado— ou contundente.

"O Bebedor de Vinho de Palma e Seu Finado Fazedor de Vinho na Cidade dos Mortos", de Amos Tutuola (Carambaia, tradução de Fernanda Silva e Sousa)

Rodrigo Casarin - Para o desespero do protagonista do romance, o seu fazedor de vinho de palma morre repentinamente. Então, o sujeito que não sabe viver sem a bebida empreende uma longa busca para reencontrar o homem que produzia o seu goró favorito.

Publicado em 1952 e tido como um dos livros mais importantes da literatura africana, "O Bebedor de Vinho de Palma", do nigeriano Amos Tutuola, é permeado de passagens fantásticas —em mais de um aspecto da palavra— e de elementos da cultura iorubá.

"Sabor: Minha Vida Através da Comida", de Stanley Tucci (Intrínseca, tradução de Adalgisa Campos da Silva)

Luiza Stevanatto - Tucci é mundialmente conhecido por sua versatilidade no cinema: foi o vilão de "Um Olhar do Paraíso", o extravagante Caesar em "Jogos Vorazes", o marido de Julia Child em "Julie & Julia", e coleciona outros inúmeros papéis em sua longa lista de trabalhos. Neste livro, porém, mostra que sua verdadeira paixão é a cozinha. Em uma leitura leve e descontraída, acompanhamos os sabores que marcaram a vida de Tucci, da infância à vida adulta.

O ator (e autor) vem de uma família ítalo-americana e desde cedo aprendeu a dar valor à boa mesa. Por isso, não temos aqui só histórias de "primeira classe", como um jantar inesquecível com Marcello Mastroianni e uma gafe ao lado de Meryl Streep. Tucci traz também causos de família, receitas que atravessaram gerações, lembranças de quando ainda era aspirante a ator nas ruas de Nova York... Despretensioso e bom para abrir o apetite.

"Boulder", de Eva Baltasar (Dublinense, tradução de be rgb e Meritxell Hernando Marsal)

Rodrigo Casarin - A protagonista deste romance de Eva Baltasar é uma personagem bastante diferente do que estamos habituados a ver por aí. Boulder, cozinheira que trabalha em navios, vive de cruzar os mares e acaba por estabelecer poucos laços. Isso até que conhece e se apaixona por Samsa, que a faz voltar para a terra.

A vontade de Samsa ser mãe provoca uma reviravolta na relação entre as duas mulheres. Escrito pela catalã Eva Baltasar, "Boulder" foi, com justiça, bem recebido pela crítica de diversos países e chegou à final do International Booker Prize.

