'Blogueirinha, a Feia': estreia a primeira novela da DiaTV; veja detalhes

A DiaTV, canal de televisão da Dia Estúdio, transmitida de forma on-line através do Youtube e da Pluto TV, estreia "Blogueirinha, a Feia", sua primeira novela.

Qual é a história de 'Blogueirinha, a Feia'?

Blogueirinha é uma garota simples e de família conservadora. Ela consegue o tão sonhado emprego na Fox Models, revista de moda mais renomada do país.

Como nem tudo são flores na vida de uma feia, Blogueirinha é diariamente humilhada. Sua amiga Naja, a assistente malvada Duda e a dona da revista, Miranda Fox, não cansam de pisar na protagonista.

Blogueirinha se apaixona por João Padrão, filho de Miranda. Essa paixão pode colocar seu tão sonhado emprego em risco.

A novela, inspirada em grandes sucessos da TV e do cinema, é uma grande paródia baseada em jogos de improviso do elenco. O elenco conta com Blogueirinha; Lorelay Fox; Igor Cosso; Edu Camargo e Fih Oliveira, do Diva Depressão; Maicon Santini; DragBox; Luan Iaconis; Nátaly Neri; e Gabie Fernandes.

"Blogueirinha, a Feia" estreia na segunda-feira (23). A novela será exibida logo após o programa De Frente com Blogueirinha.

Miranda Fox (Lorelay Fox) em 'Blogueirinha, a Feia' Imagem: Divulgação/DiaTV

João Padrão (Igor Cosso) em 'Blogueirinha, a Feia' Imagem: Divulgação/DiaTV

Naja (Fih Oliveira) em 'Blogueirinha, a Feia' Imagem: Divulgação/DiaTV

Duda (Edu Camargo) em 'Blogueirinha, a Feia' Imagem: Divulgação/DiaTV

Shirley (Maicon Santini) em 'Blogueirinha, a Feia' Imagem: Divulgação/DiaTV

Mãezinhas (DragBox) em 'Blogueirinha, a Feia' Imagem: Divulgação/DiaTV

Andrew (Luan Iaconis) em 'Blogueirinha, a Feia' Imagem: Divulgação/DiaTV

Natália (Nátaly Neri) em 'Blogueirinha, a Feia' Imagem: Divulgação/DiaTV