Correntes de ouro, estreias: veja momentos do Dia Brasil no Rock in Rio

O Dia Brasil no Rock in Rio, realizado neste sábado (22), levou estreantes do festival, sofrência, corrente de ouro e tudo que uma data feita apenas para artistas brasileiros pode proporcionar.

Primeira vez no festival

Artistas renomados da música brasileira, como a dupla Chitãozinho e Xororó, estrearam no Rock in Rio. A dupla recebeu no palco Simone Mendes, Ana Castela e Junior Lima.

21.set.2024 - Chitaozinho & Xororó e Simone Mendes se apresentam no palco Mundo na sexta noite de Rock in Rio Imagem: AgNews

21.set.2024 - Chitaozinho & Xororó se apresentam com Júnior no palco Mundo na sexta noite de Rock in Rio Imagem: Daniel Ramalho/AFP

21.set.2024 - Ana Castela se apresenta no palco Mundo na sexta noite de Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Images

21.set.2024 - Zeca Pagodinho e Diogo Nogueira se apresentam no palco Sunset na sexta noite de Rock in Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Correntes de ouro

Alguns cantores também ostentaram seus cordões de ouro no pescoço. Artistas como Kevin o Chris, Xamã e MC Cabelinho exibiram o acessório em seus shows.

21.set.2024 - MC Cabelinho se apresenta no palco Mundo na sexta noite de Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Images

21.set.2024 - MC Cabelinho se apresenta no palco Mundo na sexta noite de Rock in Rio Imagem: Dhavid Normando/Estadão Conteúdo

21.set.2024 - Show 'Para sempre Trap', com Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veig no palco Mundo na sexta noite de Rock in Rio Imagem: Divulgação/Rock in Rio

21.set.2024 - Xamã se apresenta no sexto dia de Rock in Rio Imagem: AgNews

21.set.2024 - Kevin o Chris se apresenta no sexto dia de Rock in Rio Imagem: Divulgação/Rock in Rio

Uma dose de sofrimento

Teve artista que subiu ao palco para não só emocionar o público, mas, também, fazer todo mundo sofrer.

21.set.2024 - Zeca Pagodinho e Alcione se apresentam no palco Sunset na sexta noite de Rock in Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

21.set.2024 - Ney Matogrosso se apresenta no palco Mundo na sexta noite de Rock in Rio Imagem: Daniel Ramalho/AFP

21.set.2024 - Luisa Sonza e Jão se apresentam no palco Sunset na sexta noite de Rock in Rio Imagem: AgNews

21.set.2024 - Luisa Sonza e Lulu Santos se apresenta no palco Mundo na sexta noite de Rock in Rio Imagem: AgNews

E teve festa!

Não é só de sofrimento que vive o brasileiro. Baianasystem, Carlinhos Brown e Gaby Amarantos também levaram alegria ao Rock in Rio.

21.set.2024 - Gaby Amarantos se apresenta no palco Mundo na sexta noite de Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Images

21.set.2024 - Carlinhos Brown se apresenta no palco Mundo na sexta noite de Rock in Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress