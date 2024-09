Cantora é morta a tiros no Ceará durante a madrugada; polícia investiga

A cantora de seresta Giselle Bernardo, 35, foi morta a tiros na região metropolitana de Fortaleza.

O que aconteceu

A mulher foi atingida pelos disparos e morreu no local. A Splash, a Polícia do Ceará confirmou o caso, que ocorreu por volta das 4h do sábado (21).

Em nota enviada, as autoridades confirmaram que foram acionadas. "A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informa que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Polícia Militar do Ceará foram acionadas, na manhã desse sábado (21), para uma ocorrência de homicídio registrada no município de Maracanaú."

A polícia comunicou que a cantora tinha "antecedentes por crime contra a administração pública" e que o caso está sendo investigado. "Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará também foi acionada para a ocorrência e colheu indícios que auxiliarão nas investigações, que são conduzidas pelo DHPP", reforçou a corporação, que não informou que tipo de crime ela teria cometido.

A cantora acumulava mais de 20 mil seguidores nas redes sociais. No Instagram, compartilhava vídeos cantando em bares, restaurantes e eventos.