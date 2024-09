Aos 91, Ary Fontoura vai ao Rock in Rio para ver Mariah Carey: 'Sou fã'

O ator Ary Fontoura é mais um dos famosos a passarem pelo sétimo e último dia de Rock in Rio, neste domingo (22). Para ele, o encerramento tem um gostinho especial por ser fã de Mariah Carey (assista acima).

O que ele disse

Com 91 anos de idade, ele afirma que esteve na primeira edição do Rock in Rio. "Eu vim aqui para comemorar 40 anos de Rock in Rio. Eu vim no primeiro, gostei muito. E vim agora, encerrar esse ciclo. Estou adorando. Estou achando muito bem organizado, alegre e as pessoas muito felizes".

Não é coincidência a ida de Fontoura apenas no último dia, já que hoje é o show de Mariah Carey — que ele se diz fã. "Eu não tive tempo nos outros dias. Se não, eu teria vindo todo dia. Eu escolhi hoje, porque é o último dia. Tenho que ir em um dia, pelo menos. E aqui estou. E porque eu sou fã da Mariah Carey".

Ele se diz feliz pelo reconhecimento dos mais jovens. "Eu trato eles com muita alegria. Eu acho que o ator, o artista, não vive sem o público. É uma tolice a gente pensar que a gente é dono do mundo. Não é não. A gente trabalha. Para nós, principalmente, o ator só existe quando ele tem público. Se não tiver público, não existe. É isso que eu acho".