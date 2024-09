A Fazenda: Tias de Raquel rebatem suas falas e a acusam de agredir a mãe

Tias e prima de Raquel Brito, 23, se pronunciaram em suas redes socias para rebater falas da peoa dentro de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Dentro do reality, a influencer desabafou com seus colegas de confinamento dizendo que vivia em condições precárias antes da vitória do irmão no BBB 24, que o consagrou com o prêmio de quase R$ 3 milhões. Segundo Raquel, suas tias e outros familiares não ajudavam ela, seus irmãos e sua mãe, Elisângela Brito, e inclusive os excluíam de eventos de família.

Eu tenho uma tia, que ela tem casa na praia, eu só fui agora porque meu irmão entrou no reality. Tenho tia que tem condição, que tinha casa fechada e minha mãe morava num barranco caindo a casa. Abriu minha visão. Minha mãe nunca teve essa ligação com familiar distante.

As falas da peoa incomodaram seus parentes que usaram suas redes sociais para refutar seu discurso. Bethy Brito, irmã de Elisângela, disse que Raquel quer se mostrar alguém que não é e acusou de agredir a mãe depois da vitória de Davi no BBB 24.

Eu vim esclarecer um ponto no qual a Raquel está falando que a tia dela, no caso eu, tem uma casa de praia e que nunca havia sido convidada até o Davi ganhar o Big Brother, por interesse. Ela está querendo convencer vocês que é uma menina doce, uma menina boa. Uma menina que tem três meses, quando o Davi saiu do programa, bateu na mãe, chutou a mãe, pegou o celular para dar no rosto da mãe por causa de um prêmio que nem é dela, isso no reality ela não vai dizer, que ela não é maluca.

Segundo a tia, a própria mãe da peoa contou para os familiares e para Davi, mas o ex-BBB tentou abafar o caso e afirma que convidou toda a família para visitá-la. "Só que a Raquel quer mostrar para vocês uma grande coitadinha, só que isso nunca existiu. A mãe dela foi a primeira das irmãs a ter carro, casa, ponto comercial dentro e fora do shopping, ela tinha lojas. Nunca morou na rua, nunca passou fome, pelo contrário."

Ela narra que Elisângela perdeu as posses ao viver uma 'aventura amorosa com uma pessoa mais jovem', largou o esposo e teve todos os bens divididos. "Davi e Raquel tinham escola particular. Quando ela estava bem de vida ela nunca lembrou da família. Na divisão [do divórcio] ela ficou com a pior parte. Ela usou Davi e Raquel como ponto financeiro, eles trabalhavam para sustentar a mãe."

Outra pessoa a se pronunciar foi a prima, Joyce Brito, que publicou uma série de fotos, vídeos e até áudios da família reunida em diferente momentos, incluindo na casa de praia."Eu trabalho com prints, com provas, quem tem Google Fotos não passa aperto", diz. De acordo com Joyce, ela sua família já sofriam ataques antes de Raquel falar no confinamento e que esperava ser mais atacada depois dos comentários feitos no reality rural.

Não quero mídia, não quero dinheiro, eu não queria prêmio de ninguém. Na época, o que eu queria do campeão do Big Brother era atenção pros meus e pros dele, pessoas que trabalharam para ele e queriam o mínimo, que era atenção e gratidão. Não tive, mas ok. [...] Tá mentindo como sempre mentiu, mentirosa. Digo, mais, 'Ah quer prejudicar a Raquel', eu não, ela quer se prejudicar sozinha, vaso ruim quebra só. Não venha querer expor minha família, eu tendo provas não vai passar batido.

Por fim, Rosângela Brito, mais uma tia de Raquel, irmã de Elisangela, fez um desabafo em vídeo, dizendo que todos receberam ajuda da família quando precisaram. "Eu to um pouco emocionada porque estou revoltada."

Raquel é uma mentirosa, aluna da mãe dela, que não é coitadinha e nunca prestou. Mas mesmo assim eu sempre fiz por minha irmã, Elisangela, o que pude. Ela recebeu ajuda, sim. Minha mãe que não está em vida aqui, tirava da boca dela para dar a ela. Cedeu a própria casa, para ela morar com o bebê no colo, que eu fui buscá-la na maternidade, pois o homem que fez não quis assumir. Fiz mercado para ela, os filhos não devem saber disso. Ela foi embora com 15 dias e nem dei 'tchau' para gente, deixou a chave com a vizinha.

Resposta da mãe

Em suas redes sociais, Elisangela Brito publicou um comunicado de seus advogados negando as falas feitas por Rosângela Brito, dizendo que é um discurso "imoral e sensacionalista". "Com o objetivo de denegrir a imagem da Senhora Elisângela e os seus filhos, destilando ódio e vingança de forma gratuita."

De acordo com a nota, a equipe jurídica da mãe do vencedor do BBB 24 tomará as medidas legais contra a irmã, sob acusação de calúnia e dimação.

