Flora, Suelen e Flor brigam após prova na Fazenda: 'Racismo e gordofobia'

Depois da Prova de Fogo deste domingo (22), Flora Cruz se queixou de comentários feitos por Flor Fernandez enquanto esperavam começar a competição.

O que aconteceu

Flora voltou para a sede chateada com falas da apresentadora. "Primeira prova disse que orou pra Deus pra eu conseguir, porque eu tinha dor no joelho. Eu quero saber da onde ela me conhece. Aí hoje falou que eu não consegui me arrastar! Isso foi estratégia. 'Queria ver se fosse você carregando a Flora', ela falou para a Vanessa. "

Aí depois veio falar que a estilista dela é preta. 'Ah não sou racista, meus estilistas são pretos, meus amigos são pretos'. Ah, pera aí. A pessoa que precisa usar família e amigos pra deixar claro que não é racista, pra mim é demais.

Na cozinha, Flor e Flora começaram uma discussão, enquanto a filha de Arlindo Cruz apontava que a apresentadora teve falas gordofóbicas e racistas. Suelen e Camila entraram na conversa tentando explicar para a ex-SBT sobre o tema.

Flor: "Não fui racista, vocês exageram. Tá eu sou racista, joga essa para mim que vocês querem me ferrar, eu sei que vocês querem. Eu jamais falaria de gordofobia, eu tive obesidade mórbida, eu sofri preconceito. Eu não quis fazer gordofobia, eu não pratico racismo. Eu detesto que ponham isso em cima de mim porque na televisão sempre lutei contra isso. Eu defendo. Racista é quem odeia preto".

Flora: "Você está errada. Você não tem nem lugar de falar porque você não é preta. Você é muito bem colocada."

Camila se irritou ao tentar explicar para Flor sobre o tema: "Eu to usando toda minha didática para tentar te explicar. Por favor, me ouve. Eu vou rasgar a p*** do meu diploma porque eu estou tentando te explicar algo e você não me deixa explicar. Parece eu estou falando a turma do 702."

Enquanto Flor rebatia as explicações de Flora, Camila, Vivi Fernandez e Gizelly Bicalho, Suelen argumentou: "Flor, olha só. Seu direito de fala realmente não existe, mas seu posicionamento contra existe. Você tem que falar com os seus. Eu não tenho que ficar explicando, em momento algum. Eu estou calejada desde que saí da minha mãe."

Então, a apresentadora comentou que Suelen não havia reclamado por Fernando tê-la chamado de "morena", a ex de Vitão disse que ouviu que ele a chamou de "mulher".

Suelen: "Flor, se ele me chamou de morena, vai cair sobre ele, como você também veio falar coisa e vai cair sobre você. Não sou eu que tá saindo m**** da minha boca. Vocês têm que pegar e estudar. Tem que estudar, tem que aprender. Amor é o c******! Racista! Se ele me chamou de morena é e se você me chamou também é."

Flor: "A gente tem que aprender com amor. Não é racismo."

Suelen recordou que poucos antes, Flor havia comentado que tem orgulho de sua origem espanhola, enquanto sua irmã, que tem ascendência indígena, está "caída e acabada".

Flor: "Tem demônio no teu ouvido. Ô burrinha, minha irmã é mais jovem que eu. Eu não falei isso, você quer me apedrejar."

Suelen: "Burra e ignorante é você, que tem que estudar para não ser racista. Ela já falou várias paradas racistas. Eu saí de perto, não chega perto de mim não. Quem tá com demônio no ouvido é você, troço ruim."

Então, Flor cantou e dançou a música "Xô, Satanás" para Suelen: "Na casa do senhor não existe satanás. Xô, Satanás".

A discussão esquentou e as peoas precisaram ser separadas pelos colegas enquanto Suelen gritava e apontava para Flor: "Satanás é você. Sai você, tá maluca?"

Flor: "Eu não falei da minha irmã, de onde ela tirou isso? Quem pôs isso na cabeça dela? O espírito santo?"

Flora: "Vai faz o teu show, palhaço, já conseguiu o teu palco. Racista, homofóbica e ainda é intolerante religiosa".

Suelen: "Seu coração, Flor."

Flor: "Meu coração? É que eu sou velha. Se eu morrer, eu vou pra Jesus. É melhor do que ir pro limbo com mentira, querendo jogar a culpa nos outros. Isso, pode falar. Você me ameaçou tanto!". Raquel lembrou que dentro do programa eles não podem ter discussões religiosas, pois podem sofrer penalidades.

Suelen: "Tomara que façam uma edição com suas falas racistas. Não é 'índio', não, é 'indígena', burra! Você é burra ainda!"

Flor: "Eu não estudei. Eu não tinha dinheiro."

Suelen: "O seu lugar branco te deixa confortável pra ficar confortável falando m**** dessas. E tem maluco batendo palma."

Suelen: "Se você faz brincadeira racista com ela, vai você e ela pra casa do c******. Me chamou de demônio! Que Jesus é esse que você tem? Lava sua boca para falar o nome de Deus! Você acha que Deus concorda com sua atitude nojenta?"

Flora: "Quero saber quem é ela para dizer quem tá ou não com demônio? E se eu quiser cultuar o Satanás?"

Flor: "O Jesus, existe um anjo e um mal falando que eu falei da minha irmã. Se a gente vê o que tem aqui agora, ninguém dormiria."

Suelen: "Eu tenho a cabeça raspada e deitei para o meu santo. Eu não tenho medo de você não".

Flor: "Eu não tenho medo". Nesse momento, as duas gritam muito próximas enquanto os peões tentam intervir para separar um posssível contato físico.

Flor reclamou que Suelen havia encostado o dedo em sua boca no meio da discussão. "Eu não bati nela, não", disparou Suelen.

Flor: "Quem tem cabeça raspada é para Jesus? Ah para."

Suelen: "Que Jesus é esse que você tem? Lava sua boca para falar em nome de Deus. Porca e imunda!"

Flor: "A branquela é porca, é nois. Esqueceu de burra e velha."

Suelen: "Demônio, eu vou te mostrar o que é demônio. Você é tão branca que não sabe o que é demônio."

Flor: "Agora só porque eu sou branca? Racismo é só de um lado. Você tá me chamando de branquela. Tá ofendendo os brancos do Brasill! Me machuca quando chamam de branquela. Existe racismo reverso. É desmerecer uma classe toda. Só por que sou branca não presto?"

