A Fazenda 2024: Após a 1ª Prova de Fogo, quem foi para a Baia?

Na tarde de domingo (22), aconteceu a primeira Prova de Fogo de A Fazenda 2024 (RecordTV). Em seguida, quatro peões foram escolhidos para passar a semana na Baia.

O que aconteceu

Zé Love saiu como vencedor e agora detém os poderes do lampião. A Prova de Fogo será exibida na íntegra na segunda (23) na RecordTV.

Com isso, Sacha Bali, Sidney Sampaio, Fernanda Campos e Albert Bressan estão na Baia.

Além de dormir na Baia, eles enfrentam um risco aumentado. Isso porque um dos moradores da Baia será puxado para a Roça.

