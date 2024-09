A Fazenda: Sacha diz a Larissa que não quer se relacionar: 'Me despedacei'

Após ter dito a peoas que não se envolveria com Larissa, Sacha contou a peoa, durante a primeira festa de A Fazenda 16 (Record), que não quer um relacionamento.

O que aconteceu

No início da festa, a ex-BBB tentou propor um acordo ao ator. "A gente poderia fazer um combinado. A gente separava jogo..."

Sacha negou a possibilidade. "Não tem como, não existe, cara!"

Larissa aceitou. "Tá bom."

Já tá muito intenso. É muita coisa pra minha cabeça. Espero que você me entenda, de verdade. Sacha

O ator se explicou melhor para a influenciadora. 'Não estou aberto. Hoje já me despedacei muito além do que eu iria me despedaçar ao longo de todo o programa. Sei que isso é grave, mas não achei que ia passar pelo que passei."

Sacha disse que não imaginava estar assim na primeira semana. "Eu não imaginava que na primeira semana eu iria chegar no estado que cheguei hoje. Eu não estou aberto, cara."

Ele finalizou. "É isso. Quero que você entenda que não é contigo. É comigo a parada. Mas meu carinho por você é enorme a cada dia."

