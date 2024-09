Grávida de 8 meses, IZA não corre riscos em superprodução para Rock in Rio

Colaboração para Splash, no Rio

IZA vem galgando, edição após edição, os degraus rumo ao topo do Rock in Rio. Em 2024, ela chegou lá. Ou quase, como headliner do Sunset. Tecnicamente irrepreensível, é um espetáculo de gente grande. Um duplo marco: encerra a turnê "Afrodhit" e é o último antes de IZA pausar para se tornar mãe (está no oitavo mês de gravidez). Musicalmente, traz poucas surpresas. Afinal, divas pop nesse patamar não podem deixar coisa alguma ao acaso.

DISFARÇA

Um amplo vestido/manto camufla a gravidez. "Eu nunca imaginei um chá de bebê assim. Minha barriga está uma bola de boliche", diz IZA. Na quarta música, "Mó Paz", ela já troca de roupa ao som de um naipe de cordas. O novo traje, cheio de brilhos, deixa o barrigão completamente exposto.

BLOCKBUSTER

O show preparado para o Rock in Rio é uma superprodução com mais de 20 músicos e vocalistas no palco. Todos vestidos num tom de azul-violeta, que, a depender da iluminação, se assemelha à identidade visual de uma operadora de telefonia da qual IZA é garota-propaganda.

TRIBUTO

Em termos musicais, o grande momento do set é um medley no qual IZA paga tributo às rainhas black que a inspiraram. Lauryn Hill, Aretha Franklin, Beyoncé e Tina Turner são citadas. É um respiro de espontaneidade no show, em meio à sucessão de hits recriados sem muitos riscos.

20.set.2024 - Iza se apresenta com Ivete Sangalo no palco Sunset na quinta noite de Rock in Rio Imagem: Natália Rampinelli/AgNews

DA BAHIA

Cogitou-se que o espetáculo poderia ganhar o reforço de vários convidados-surpresa. A única aparição de fato foi Ivete Sangalo, que surgiu num conjunto azul com o nome da filha de IZA (Nala) bordado. As duas (na verdade, as três) cantaram "Meu Talismã".