Com Karol G no Rock in Rio, público dá chance a reggaeton, mas pede Pabllo

Um solo de guitarra anunciou a chegada apoteótica de "la bichota del Reggaeton" no palco. Fogos, labaredas e performances calientes impactaram o público brasileiro, que é resistente ao ritmo do reggaeton. Karol G é um fenômeno na América Latina, campeã latina de bilheteria, mas aqui segue tentando conquistar espaço. Mesmo assim o público do Rock in Rio parece ter dado uma chance pra colombiana. Com muito portunhol, a galera cantou e dançou os hits da cantora. Mas o ponto alto do show ficou mesmo para a participação de Pabllo, Sevdaliza e Yseult em uma performance de "Alibi". A apresentação parece ter deixado a cantora mais próxima do seu objetivo: invadir de vez o mercado brasileiro.

APOTEÓTICA

A apresentação deixou o público impactado pela pirotecnia, fogos e labaredas a cada música -- algo que pareceu até exagerado em dado momento. A estrutura contava com uma passarela que deixou a colombiana mais próxima do público. Teve até mesmo um chafariz usado em uma das performances.

DIA DELAS

A guitarra do início do show era tocada por uma mulher. A banda da cantora é formada por mulheres. Um ótimo encontro com a proposta do festival de um Dia Delas.

SETLIST

Karol tem muitos hits e o público engajou. A cantora incluiu seus sucessos com Nick Minaj e Shakira. Karol também gravou uma versão de "Tá OK" que foi acompanhada de uma performance potente do balé, com direito a quadradinho de 8.

REALIZAÇÃO

Em uma das suas interações com o público, em tentativas de portunhol, Karol contou que assistia ao Rock in Rio pela TV e sonhava em cantar no festival: "Sempre quis trazer o melhor para a minha galera do Brasil".

FLERTE

Em maio, Karol trouxe sua turnê "Mañana Será Bonito" para São Paulo e fez várias surpresas para conquistar os brasileiros. Desta vez, talvez pela questão do tempo do festival, o investimento no flerte não foi tão pesado. E que bom. Não dá para forçar.

20.set.2024 - Yseult, Sevdaliza, Pabllo Vittar e Karol G se apresentam no palco Mundo do Rock In Rio Imagem: Leo Franco/AgNews

ROSA, QUE LINDA ERES

Muitos que estavam ali curtindo o show na verdade queriam ver a participação de Pabllo, Sevdaliza e Yseult. Nos intervalos dos hits de Karol, o povo gritava por Pabllo -- que mais uma vez ficou de fora do line-up oficial do Rock in Rio.