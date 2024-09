Zé Love e Larissa Tomásia brigam feio sobre cuidados com os animais

A manhã desta sexta-feira (20) começou com fogo no feno em A Fazenda 16. Gui Vieira, Larissa Tomásia, Luana Tárgino se envolveram em um discussão com Zé Love.

O que aconteceu

Tudo começou porque Zé Love e Gilson estão responsáveis pelos tratos do touro e da vaca, duas tarefas consideradas mais difíceis para os fazendeiros. Depois dos desentendimentos entre o ex-jogador e outros participantes, ninguém quis ajudá-lo com a tarefa, enquanto Gilson foi ajudado por Gui Vieira.

Zé Love se estressou com a falta de ajuda e mandou todos tomarem no c* por se recusarem a ajudá-lo na tarefa. "Os animais não têm culpa se um não fala com o outros, se temos desavenças. O trato meu e do Gilson é muito pesado."

Larissa: "Eu sei que é. Mas não é a primeira vez que isso acontece. De ficar mandando os outros tomar no c*."

Zé: "Aqui todo mundo xinga o outro, e aí?"

Larissa: "Tomar no c* não. Isso é falta de respeito, pô."

Zé: "Falta de respeito um monte aqui tem. O que tá precisando aqui é gente pra trabalhar! E não compra uma briga não!"

Gui: "Ninguém é obrigado a te ajudar!"

Zé: "Os bichos não tem culpa, irmão! Não tem problema, só que se tomar a punição, é geral! Agora se vocês estão dispostos a tomar punição, tá beleza. Não tem problema! Se eu não terminar o trabalho lá, eu vou tomar a p**** da punição! Porque tá todo mundo aqui. Eu poderia muito bem pegar e tomar punição pra todo mundo se f****.

Gui: "Faz então!"

Zé: "Eu não faço, porque os bichos não tem culpa nenhuma. Preguiçoso! "

Gui: "Ninguém é obrigado a te ajudar. Toda ação tem uma reação. Se você grita com todo mundo, ninguém quer estar perto. Ninguém que estar ao seu lado."

Zé: "Todo mundo aqui é preguiçoso! Tu é preguiçoso, a única coisa que você sabe fazer é brincar na hora errada, pra ajudar lá não sabe nada. [Para Larissa e Luana] Tu é fiscal de lixo e cocô, seu trabalho é ser fiscal de lixo e cocô!"

Luana: "Grosso! Sou mesmo! E lavar os pratos!"

Larissa: "E tu faz o quê aqui? Eu faço um monte de coisa aqui pra todo mundo! Lavo a casa, faço a comida."

Zé: "Faz a sua comida! Para mim, não. A minha você não fez! Eu fiquei dois dias sem almoçar e sem jantar."

Larissa: "Então pega e vai fazer, porque ninguém é empregado seu! Não vai gritar comigo não, p****! Eu não desço para macho nenhum não! Falta de respeito é você, seu m****. Grita, vai, eu não tenho medo de você. Você é um infeliz."

Zé: Porque eu não quero comer sua comida não. Isso ai, falta de respeito mesmo. E você só pensa em malhar e comer comidinha fit, não faz nada!"

Conforme os ânimos se exaltaram entre os participantes, a produção cortou as câmeras do Playplus para o público e foi possível ouvir que os peões foram advertidos. "Afastem-se imediatamente esse comportamento não é aceitável e pode gerar expulsão." Depois de afastarem dentro da sede, a confusão continuou entre Larissa e Zé Love na área externa:

Larissa: "Não era pra ter mandado os outros tomarem no c*!"

Zé: "Mas eu não mandei você! Eu nunca te desrespeite aqui. Você quis comprar um negócio que não é seu, eu não compro a briga de ninguém. Eu não falo com você."

Larissa: "Isso é feio, Zé! É falta de educação! Se eu ver e achar errado, eu vou falar!"

Zé: "Então tem que estar sujeita a escutar também."

Larissa: "Tô escutando, mas não sou obrigada a tolerar. É feio!"

Zé: "Eu não te ofendi! Você quer gritar, você vai escutar!"

Larissa: "Você que veio gritar comigo, seu babaca do caralho! Você é um merda!"

Zé: "Tá vendo? Eu não te ofendi! Eu não vou te ofender."

Larissa: "Ofendeu sim, na cozinha agora, a partir do momento que gritou e faltou com respeito!"

Zé: "Mas você gritou! Irmão, ela também gritou comigo. Eu não ofendi ela. Ela quis comprar um negócio que nem é dela."

Suelen: Essa cara todo dia!

Zé: "Você também não faz nada.Esse cara manda o quê? Viocê também não faz nada. O que você faz aqui, minha filha? Só sabe diminuir e humilhar as pessoas!"

Suelen: "Humilhar? Você já é humilhado, meu filho ! A vida já te humilhou, meu filho."

Zé: "A f***! Você é a f***!"

Suelen: "Eu sou mesmo. F*** pra c******, muito obrigado."

Zé: "Você é f*** em humilhar e diminuir as pessoas, as meninas."

Luana: "E você faz o que? Gritou com Gui e com Ju."

Suelen: "Vai lá você com as tuas cachorrinhas, au au. [Se referindo a Fernanda Campos e Babi Muniz]

