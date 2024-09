Vivi aconselha peoas sobre rivais em A Fazenda: 'Vocês estão acuadas'

Após a entrada dos paioleiros na sede de A Fazenda 16 (Record), Vanessa, Babi e Fernanda desabafaram com Vivi sobre Suelen.

O que aconteceu

Vanessa criticou o jeito da peoa se expressar. "Ela fala palavras 'ah, por que você não mostra sua b*ceta'. A gente não é assim. Tem gente que é."

Vivi sugeriu que as peoas rebatam. "Mas vocês têm que reerguer. Vocês têm que ser legal, claro, porque é a essência de vocês, mas têm que levantar com a vertebral aí."

Vocês estão acuadas! Se vocês não baterem de frente, eles vão se sentir cada vez mais confortáveis em fazer isso com vocês . Vivi Fernandez

A atriz seguiu aconselhando as meninas. "Eu sei que é difícil, mas respira, porque não pode! A tendência é piorando."

Fernanda agradeceu os conselhos da nova peoa.

