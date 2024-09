Sacha em A Fazenda 16: 'Não vou levantar bandeira porque não é meu lugar'

No fim da tarde de sexta-feira (20) na sede de A Fazenda 16 (Record), Sacha e Fernando conversaram e se entenderam após um estranhamento.

O que aconteceu

Sacha explicou o que o estava incomodando no comportamento do chef de cozinha. "Eu sinto que tem alguns comportamentos seus que podem não estar sendo legais para falar para você mesmo, e eu não sabia como te falar isso, porque não tenho tanta intimidade com você."

O ator usou como exemplo as brincadeiras que Sacha tem com Gui. "O Gui estava incomodado com a brincadeira e não estava conseguindo expressar, porque ele é de boa. Errei porque eu não tinha que falar nada e tinha que deixar o Gui expressar do jeito dele e vocês se acertarem, mas achei que poderia demorar um tempo."

Eu sei que eu sou um homem branco, hetero, que tenho uma imagem que não representa nenhuma minoria. Mas eu tenho uma compaixão gigantesca. Eu não vou levantar bandeira porque não é o meu lugar e jamais vou falar sobre isso. Sacha Bali

O ator deixou claro não querer se apropriar de pautas. "Eu tenho uma vontade de que essas pautas sejam utilizadas neste programa da melhor forma possível."

Fernando aconselhou Sacha. "Um conselho que vou te dar também: quando uma pessoa chega para você e fala 'agora não, me dá uma espaço', espera ela respirar.

O ator disse ter se defendido após ouvir Fernando falar que ele "corróia" a mente das pessoas.

Os dois pediram desculpas um ao outro. A dupla terminou a conversa com um abraço.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Resultado parcial Total de 58464 votos 0,18% Babi Muniz 29,27% Camila Moura 4,32% Fernanda Campos 0,11% Fernando Presto 0,36% Flor Fernandez 0,13% Flora Cruz 0,78% Gilson de Oliveira 1,93% Gui Vieira 0,74% Juninho Bill 1,23% Júlia Simoura 0,07% Luana Targino 2,03% Larissa Tomásia 56,42% Raquel Brito 0,12% Sacha Bali 1,27% Sidney Sampaio 0,09% Suelen Gervásio 0,07% Vanessa Carvalho 0,17% Yuri Bonotto 0,16% Zaac 0,55% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 58464 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso