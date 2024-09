Rock in Rio: Gloria Gaynor faz show para jovens no maior festival do mundo

Gloria Gaynor é atemporal. Reuniu milhares de seguidores no palco Sunset para sua "missa" na sexta (20), no Rock in Rio. Sua missão talvez fosse entregar a antigos fãs o melhor de si, mas a contar pela idade média da plateia, quebrada por uma horda de adolescentes quiçá acompanhando suas famílias, ela entregou um show para jovens no maior festival do mundo. Não fosse pele projeção, apoiada em PPTs com fundos de flores e imagens em 3D que lembram aqueles "uma semana abençoada" conhecidos por popular o zap da família, o show seria uma ode a uma das grandes invocações da discos music, gênero musical que acolheu a carreira de Gaynor desde que ela lançou seu retumbante hit "I Will Survive", em 1978.

TUDO EM CIMA

Em forma graças à prática de crossfit, Gaynor fez a plateia (lotada) viajar no tempo, cantando desde seus hits icônicos até farofas boas do mundo moderno, como uma cover de "Happy", de Pharrel Williams.

PRODUZIDA POR DJ

A entrega de Gaynor foi fantástica, para aqueles que a idolatram por conta de seus feitos em nome da pista de dança. Teve um bloco dedicado ao disco, decisivo para o desenvolvimento da música feita e tocada por DJs. Pudemos ouvir boa parte das faixas icônicas, de "Never Can Say Goodbye", o primeiro álbum gravado no formato de um DJ set, produzido pelo visionário DJ Tom Moulton.

HINO

Como saideira conforme esperado veio o hino do empoderamento gay e das mulheres, "I Will Survive". Foi lindo ver crianças na plateia, acompanhadas de suas famílias. Pra elas com certeza tudo fará mais sentido.