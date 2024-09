Quem é Gizelly Bicalho, ex-BBB confirmada no reality A Fazenda'

Gizelly Bicalho, uma das participantes do paiol, integrou oficialmente o elenco do reality show A Fazenda, que estreou sua 16ª edição na segunda-feira, 16. Ela é ex-participante do Big Brother Brasil 20 e advogada criminalista.

A participante de 32 anos, que passou pela votação inicial do Paiol, uma espécie de peneira para quem integrará o elenco oficial do reality, é natural do Espírito Santo, mas mora em São Paulo atualmente.

Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, ela marcou presença na edição de 2020 do BBB, ao lado de participantes como Manu Gavassi e Marcela Gowan. Dos oito participantes do Paiol, apenas quatro integrarão o reality.